Ученые выясняют, почему некоторые люди не заражаются COVID-19

ученые намерены выяснить, почему некоторые люди не заражаются COVID-19 даже при непосредственном контакте с больными. Как пишет «Доктор Питер», Фонд перспективных медицинских исследований и разработок планирует изучить генетику феномена врожденной устойчивости к новой коронавирусной инфекции.

Медики отмечают, что изучение генетической уникальности этих людей поможет прогнозировать персональную предрасположенность к COVID-19 и разработать новые эффективные методы лечения заболевания.

«Главная трудность предполагаемого исследования сводится даже не к сложным научным методам, а к проблеме выявления группы таких невосприимчивых людей среди населения. Они же не болеют — их не встретишь в инфекционных больницах или в поликлиниках. Кроме того, большинство просто не обращают внимание на свою уникальность или списывают все на удачу и счастливый случай», — сказал учредитель фонда академик Михаил Дубина.

К участию в исследовании специалисты приглашают добровольцев, которым удалось избежать заражения после тесного контакта с носителями вируса. Врачи проведут генетические, биохимические, иммунологические и другие анализы мазков и крови.