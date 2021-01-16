Ученые выясняют, почему некоторые люди не заражаются COVID-19

ученые намерены выяснить, почему некоторые люди не заражаются COVID-19 даже при непосредственном контакте с больными. Как пишет «Доктор Питер», Фонд перспективных медицинских исследований и разработок планирует изучить генетику феномена врожденной устойчивости к новой коронавирусной инфекции.
Медики отмечают, что изучение генетической уникальности этих людей поможет прогнозировать персональную предрасположенность к COVID-19 и разработать новые эффективные методы лечения заболевания.
«Главная трудность предполагаемого исследования сводится даже не к сложным научным методам, а к проблеме выявления группы таких невосприимчивых людей среди населения. Они же не болеют — их не встретишь в инфекционных больницах или в поликлиниках. Кроме того, большинство просто не обращают внимание на свою уникальность или списывают все на удачу и счастливый случай», — сказал учредитель фонда академик Михаил Дубина.
К участию в исследовании специалисты приглашают добровольцев, которым удалось избежать заражения после тесного контакта с носителями вируса. Врачи проведут генетические, биохимические, иммунологические и другие анализы мазков и крови.
Когда мы с Вами, ребята (кто ещё при памяти) увидели в Сети (которую царствующие паразиты ещё не отключили), что в провинции Хуйбей (Ухань, как помните, была объявлена вотчиной вируса) традиционный праздничный поток гостей достиг 1,5млн.человек и НИКТО НЕ БОЛЕЕТ, все без масок, да и по всему Китаю ковидобесие вдруг полностью исчезло: — нет никаких ограничений, люди живут, как жили раньше; увидя всё ЭТО, говорю я – у нас встал в мозгу вопрос: — а почему у них так, а у нас через жопу?? Так вот, всё дело в том, что:
— У них, в China: — за свою роль зачинщика несуществующей «пандемии» Китай уже получил гонорар: — собственность сотен филиалов иностранных пром.компаний, которым Китай обязан своим ростом до экономики №2 в мире. К тому же успешно проведен эксперимент по воздействию излучения 5g, убивающего иммунитет; — все видели кадры падающих людей на улицах. Потому Китаю уже не надо рушить свою экономику самоизоляцией работников, унижать их намордниками, ведь Китай, по Плану царствующих паразитов, должен стать Страной-гегемоном, сменив США (потому, кстати, и фальшивый приСидент Байден с радостью принял очередную многомиллионную китайскую взятку, оправдывая свою кличку «юань»).
-У них в USА: — Федеральный ЦКЗ США в инструкции ПЦР тестов «CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel» от 13 июля 2020 г. чёрным по белому указывает: — «…количественных изолятов вируса 2019-nCoV в настоящее время нет…». Вы поняли?! — в главной – Федеральной лаборатории США образца ковидлы нет!! И ни в одной Стране его нет!! – не из чего взять, а трупы «умерших от Covid» вскрывать запрещено!!
В И Р У С А 2019-nCoV – Сovid19 Н Е Т !!
Есть СМИ-пандемия лжи, на которой в одурённых Странах строится цифровой концлагерь и уничтожается население ГМО-вакцинами!
И есть телеинтервью, где полоумный jd Гейтц с гордостью заявил, что вакцины приносят 20-ти кратную прибыль.
-У нас в Rusии: — поскольку разграбленная, разворованная до тла (Вами в.т.ч, а на что жить?) и распроданная по кускам Россия, по Плану царствующих паразитов, подлежит утилизации со всем коренным населением; то образцовый конц.лагерь – вот будущее мутантов «расиян», уже ставшее их настоящим; – см. на гордость расиян мера/сера Срайбанина; — на бывш. Москву с Центрами утилизации (умиральнями) на стадионах, в парках и мобильными крематориями для убитого ГМО-вакцинами и 5g населения с самоизолированными мозгами.