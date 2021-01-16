Тайлер Перри будет награжден премией имени Джина Хершольта во время церемонии «Оскара»

Актер, режиссер, продюсер Тайлер Перри и Фонд кино и телевидения (Motion Picture & Television Fund, MPTF) получат специальные гуманитарные награды имени Джина Хершольта, которые будут вручены на 93-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» в апреле этого года.

Перри удостоен чести за его обширную работу по гуманитарным вопросам и вопросам социальной справедливости. А MPTF станет первой организацией, которая получит премию Хершольта.

Награда имени Джина Хершолта (Jean Hersholt Humanitarian Award) — вручается Американской академией кинематографических искусств и наук за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма. Награда получила свое название в честь киноактера Джина Хершолта, который в течение 18 лет был президентом благотворительной организации Motion Picture & Television Fund (MPTF), а на протяжении 4 лет — президентом Академии кинематографических искусств и наук. Впервые вручена на 29-й церемонии награждения в 1957 году. В настоящее время лауреатами этой награды являются 39 человек, двое из которых награждены посмертно.

Как сообщалось ранее, режиссер «Заражения» Стивен Содерберг спродюсирует церемонию вручения «Оскара-2021».