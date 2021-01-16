СМИ узнали о планах Трампа покинуть Белый дом, забрав с собой ядерный чемоданчик

45-й президент США намерен эффектно покинуть должность. Дональд Трамп собрался улететь из Белого дома во Флориду за несколько часов до вступления в должность его соперника на ноябрьских выборах Джозефа Байдена.

По информации CNN, с собой Трамп — первый в истории США президент, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент — захватит чемодан с ядерной кнопкой. По данным Bloomberg, из столицы политик отправится вертолетом в свое владение Мар-а-Лаго на юго-востоке страны; он ожидает, что у резиденции его проводит почетный караул.

По словам источников, нежелание Трампа остаться на инаугурацию связано с тем, что ему якобы претит покидать Вашингтон в статусе бывшего президента. Инсайдеры также утверждают, что республиканец не хочет просить Байдена, чтобы тот одолжил ему президентский самолет.

В том, что Трамп заберет с собой ядерный чемоданчик, угрозы нацбезопасности нет. Отмечается, что Байдену выдадут новый, а остающиеся у его предшественника коды аннулируют.

Инаугурация Джо Байдена, за две недели до которой сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса на Капитолийском холме, состоится 20 января. Для охраны порядка в Вашингтон съезжаются бойцы Национальной гвардии. Планируется, что к среде их будет не меньше 25 тыс., а территорию вокруг Капитолия закроют для публики и огородят.

Тем временем участников захвата Капитолия заподозрили в намерениях лишить жизни заседавших там конгрессменов и вице-президента Майкла Пенса, передает Reuters. Такие подозрения возникли у прокуратуры округа Аризона и сенатора Бена Сасса.

Трамписты планировали «захватить и убить избранных должностных лиц из правительства США», сказано в прокурорском постановлении относительно продления ареста «шамана» конспирологической организации QAnon Джейка Анджели (Джейкоб Чансли).

Так, рогатый «шаман» оставил Пенсу записку следующего содержания: «Справедливость наступает — это лишь вопрос времени!». Сам Джейк не считает написанное им угрозами.

Атака на Капитолий, случившая 6 января и приведшая к гибели пяти человек, расследуется по террористической статье. Уже возбуждено не менее 275 уголовных дел.

Полицейские, охранявшие Конгресс, рассказали, что они вели буквально «средневековую битву», пытаясь оттеснить штурмующих. Как пишет BBC News, проникших в здание силовики сравнили с «варварами», каковыми были, например, участники осады Рима.