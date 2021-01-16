России предрекли «катастрофу» в случае экономической изоляции

Россия критически зависит от экспорта и импорта, а внешнеэкономическая изоляция может обернуться «катастрофой». Об этом в на Гайдаровском форуме в пятницу заявил председатель совета директоров «Северстали», 4-й богатейший человек России Алексей Мордашов.«Мы страна, которая очень сильно зависит от экспорта-импорта. Если завтра это все остановится, то национальная экономика сожмется раза в два. Мы просто физически встанем, просто потому, что почти половина бюджета зависит от поступлений нефтегазового экспорта», — сказал Мордашов, отвечая на вопрос модератора сессии о том, нужна ли России внешнеэкономическая деятельность.

По словам Мордашова, состояние которого Forbes оценивает в 16,8 млрд долларов, не менее 50% российского ВВП так или иначе связаны с внешней торговлей.

«Такие отрасли как энергетика, нефтегазовая, нефтегазохимия, металлургия, во многом и машиностроение просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать», — предупредил он.

То же самое касается и импорта: российские потребители привыкли потреблять зарубежные товары, и уже не представляют жизни без той же Coca Cola или иностранного автомобиля. «Поэтому все разговоры про автаркию, про изоляцию страны — они очень искусственные, практически это невозможно. Любая автаркия обернется для нас полной экономической катастрофой», — предупредил Мордашов.

В 2019 году российская экономика заработала на экспорте 419,8 млрд долларов. Из этой суммы 67% обеспечили три товара — нефть, нефтепродукты и газ (включая сжиженный).

60% валютных доходов ушло из страны на оплату импорта. Он составил 254 млрд долларов и примерно наполовину состоял из иностранных «машин и оборудования».

За 9 месяцев 2020 года экспортные доходы экономики упали на 24%, до 234,9 млрд долларов. Импорт сжался на 7%, до 170 млрд долларов.