Промпроизводство в США выросло сильнее прогноза

Объем промышленного производства в США увеличился в декабре 2020 года на 1,6% относительно предыдущего месяца — максимальными темпами с июля, следует из отчета Федеральной резервной системы (ФРС).

Аналитики в среднем ожидали менее значительного подъема — на 0,5%, сообщает «Финмаркет».

Впрочем, в годовом сопоставлении промпроизводство в декабре упало на 3,6%.

Кроме того, вышли данные Минторга, согласно которым розничные продажи в США сократились в декабре на 0,7% в сравнении с предыдущим месяцем. Таким образом, снижение розничных продаж в США было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд. Эксперты не прогнозировали изменений по сравнению с ноябрем.

Стало также известно, что индекс потребительского доверия в США в январе упал до 79,2 пункта с 80,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса до 80 пунктов.

Напомним также, что по итогам III квартала 2020 года ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на рекордные 33,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Показатель роста крупнейшей мировой экономики в июле–сентябре стал рекордным — до этого самым сильным был рост на 16,7% в пересчете на год в первом квартале 1950 года. Аналитики, чье мнение выяснило агентство Reuters, ожидали, что первая и вторая оценки роста ВВП США (рост на 33,1%) останутся без изменений, отмечал ранее ПРАЙМ.

Как поясняли в Минторге США, «пересмотр в сторону увеличения в первую очередь отражает более сильный рост потребительских расходов и капитальных нежилищных инвестиций».

При этом в I квартале 2020 года ВВП США снизился на 5% в пересчете на год, а в апреле–июне — упал на рекордные 31,4%.