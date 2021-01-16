Популярный зарядник для iPhone признали опасным

Использование популярного зарядного устройства для iPhone может привести к пожару. Об этом сообщается на сайте производителя дефектного аксессуара Belkin.

Компания заявила, что отзывает беспроводное зарядное устройство Belkin Portable Wireless Charger+ Stand Special Edition, имеющее серийный номер WIZ003. В сообщении говорится, что в девайсе обнаружили дефект, который может привести к перегреву зарядного устройства, удару электрическим током и пожару.

На сайте Belkin уточняется, что на данный момент не было никаких сообщений о повреждении имущества и травмах, вызванных эксплуатацией опасного гаджета. Однако производитель аксессуаров признал дефект и рекомендовал владельцам зарядного устройства отключить его от сети и связаться с представителями Belkin. Компания пообещала оформить возврат товара и вернуть деньги.

Belkin является одним из производителей зарядных аксессуаров для iPhone. На сайте Apple дефективного зарядного устройства не было обнаружено. Однако в американском интернет-магазине компании можно приобрести похожий девайс от Belkin за 60 долларов.