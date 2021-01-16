Какой пылесос Bosch купить для дома?

О технике немецкой торговой марки Bosch можно говорить бесконечно. Отменное качество, инновационные технологии, лаконичный дизайн подкупают многих. Не являются исключением и пылесосы бренда, ведь компания производит качественную технику для дома. Поэтому если вы задумываетесь над покупкой пылесоса для дома, предлагаем вашему вниманию подборку лучших вариантов от интернет-магазина «Цифра». Посмотреть весь ассортимент можно на странице y.ua/pylesosy/bosch.

Bosch BCH 6ZOOO – пылесос-швабра

Портативный пылесос вертикального типа с аккумуляторным питанием. Модель предназначена для сухой уборки, работает на мощности 2 000 Вт и оснащена НЕРА-фильтром, который эффективно справляется с пылью. Система регулировки мощности и целый ряд насадок позволяют использовать пылесос для очистки самых разных покрытий и труднодоступных мест. Отдельного внимания заслуживает дизайн устройства – глядя на фото модели в карточке товара сразу и не скажешь, что это обычный пылесос. Отличные характеристики и продуманная эргономика – что еще нужно?

Преимущества модели:

три режима регулировки мощности;

компактные размеры и небольшой вес (3 кг);

1 час автономной работы;

удобство хранения за счет небольших габаритов;

функция «Турборежим», когда нужно срочно убраться в доме.

Минусы:

не справится с сильными загрязнениями;

не подойдет для уборки ламината и паркета, текстиля.

Bosch BWD421PET – моющий пылесос в дом с животными

Прибор работает на мощности 2 100 Вт и выполняет влажную и сухую уборку, собирает пролитую влагу и дополнительно освежает воздух. Различные насадки в комплекте позволяют наводить порядок на твердом полу и ковровых покрытиях. Мощность работы можно регулировать с помощью ступенчатого регулятора, расположенного на корпусе. На первой стадии уборки вода из резервуара (4 л) разбрызгивается на ковровое покрытие, после чего влага с мусором и пылью всасывается в пылесборник (2,5 л). Воздух на выходе проходит через НЕРА 13 фильтр, который задерживает до 99% мелких частиц пыли, грязи и аллергенов, и очищенным и увлажнённым возвращается в помещение. Кроме специальных насадок, комплектация предусматривает телескопическую трубу и автоматически сматывающийся 9-метровый шнур.

Преимущества модели:

подходит для сухой и влажной уборки;

НЕРА-фильтр 13 эффективно устраняет до 99,9% пыли;

помогает избавиться от шерсти животных;

увлажняет и фильтрует воздух;

убирает пролитую жидкость.

Минусы:

большой вес — 8,5 кг.

требуется выделить много места для хранения из-за больших габаритов.

Bosch BGS41PRO – удобный вариант с контейнером

Безмешковый пылесос оборудован двигателем мощностью 750 Вт, благодаря чему идеально справляется с сухой уборкой комнат. Фишкой модели стала технология SmartSensor Control, которая отвечает за контроль и поддержку на оптимальном уровне силы всасывания. Когда фильтр засоряется, на светодиодном дисплее появляется информация о том, что его нужно очистить. Весь мусор скапливается в пылесборнике объемом 2,4 литра, который благодаря системе EasyClean открывается одним нажатием кнопки. В устройстве есть фильтр НЕРА 13, он избавляет выходящий воздух от частиц пыли, бактерий и аллергенов. Фильтр в пылесосе моющийся, а значит вы не понесете никаких дополнительных затрат. В комплекте предусмотрено три насадки для разных поверхностей.

Плюсы пылесоса:

фирменная технология SmartSensor Control для контроля мощности всасывания;

НЕРА-фильтр;

отсутствие дополнительных трат на покупку мешков;

стабильная мощность всасывания, несмотря на заполненность контейнера пылью.

Минусы:

стоит дороже мешковых моделей;

шумный;

очищать контейнер нужно обязательно после каждой уборки.

Bosch BGS1K330 – еще один безмешковый вариант для удобной уборки

Пылесос с контейнером выполнен в стильном черном цвете. Благодаря мощности 550 Вт и экономичному мотору HiSpin с аэродинамическими лопастями пылесос отлично справляется со своей задачей – очисткой помещений от пыли. Мощность устройства можно регулировать с помощью специального регулятора, расположенного на корпусе. Вся собранная грязь направляется в контейнер 1,4 л, а чистоту выходящего воздуха обеспечивает НЕРА-фильтр 13. В комплекте предусмотрено три насадки: для пола и ковровых покрытий, щелевая для труднодоступных мест, для мягкой мебели и текстиля. Радиус действия прибора составляет 8 метров, а хранить его можно как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

Плюсы модели:

невысокая стоимость;

насадки в комплекте;

экономичный двигатель HiSpin;

фильтр НЕРА 13.

Минусы:

небольшой объем пылесборника;

средняя мощность.

Bosch BCS1TOP – ручной пылесос с циклонным фильтром

Мощный беспроводной пылесос Bosch способен очистить весь дом. Производитель обещает очистку на все 360 °. Что для этого имеем? Большое количество насадок, которые позволяют легко добраться до труднодоступных мест, например, за шкафом или до высоких полок. Очистить плитку, пол, ковровое или деревянное покрытие с Bosch BCS1TOP – не проблема. Работа пылесоса осуществляется по циклонной системе, которая убирает малейшую пыль благодаря мощным потокам воздуха. Содержимое контейнера трамбуется около стенок за счет действия центробежной силы — это позволяет избежать обратного попадания грязи наружу.

Внутри устройства находится аккумулятор, обеспечивающий 1 час автономной работы. Но производитель укомплектовал модель дополнительным аккумулятором и сверхбыстрым зарядным, чтобы вы получили безлимитную автономность.

Плюсы модели:

достойная автономность и производительность;

насадки в комплекте для очистки разных поверхностей;

циклонный фильтр.

Минусы:

высокая цена;

не лучшая мощность.

Bosch BWD41740 – универсальный солдат для уборки любых поверхностей

Пылесос Бош с аквафильтром подходит для очистки мягкой мебели, ковровых покрытий и других поверхностей. Модель выполнена из прочного пластика, имеет контейнер для сбора пыли объемом 2,5 л. Пыль, всасываемая пылесосом, направляется в контейнер с водой, где превращается в грязь. Обзор устройства показал, что это действительно хороший вариант для аллергиков, поскольку отлично освежает помещение. Выходящий воздух хорошо очищается благодаря НЕРА-фильтру, к слову, его можно легко мыть. Благодаря эргономичной телескопической трубе, Flexi-шлангу и 9-метровому шнуру у вас есть все условия для комфортной уборки дома. А различные щетки и насадки упрощают процесс уборки разных поверхностей.

Преимущества устройства:

адекватная цена, как для моющего пылесоса;

емкий пылесборник – 2,5 л;

высокая мощность – 1 700 Вт;

идеально подходит для сухой и влажной уборки;

помогает убрать пролитую жидкость;

подходит для очистки мягкой мебели.

Минусы:

большой вес – 10 кг;

Надеемся, среди такого разнообразия вариантов вы сможете выбрать подходящий пылесос. Заказать понравившуюся модель можно прямо сейчас, оформив покупку на сайте y.ua с доставкой по Киеву и Украине.