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Гвинет Пэлтроу сказала, что больше не вернется в кино, разве при одном условии

Гвинет Пэлтроу сказала, что больше не вернется в кино, разве при одном условии

48-летняя Гвинет Пэлтроу уже некоторое время активно развивает свой лайфстайл-бренд Goop. А вот карьеру в кино поставила на паузу. В недавнем интервью с Наоми Кэмпбелл актриса сказала, что в будущем не планирует возвращаться к актерской деятельности.

«Похоже, пора стать писательницей! Если мой муж напишет сценарий и захочет, чтобы я сыграла в этом фильме, я это сделаю,» — пошутила Гвинет, добавив, что вернется в кино, только если ее попросит об этом муж, сценарист и режиссер Брэд Фелчак.

Также голливудская суперстар говорит, что никогда не говорит «никогда». Она бы хотела когда-нибудь вернуться на сцену, ведь съемки в кино ей нравились. Однако, слава затмевала все кайф от работы.

16 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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