На ралли «Дакар» российский КАМАЗ врезался в летящий вертолет Учеными названа главная ошибка в сдерживании пандемии » Еще пять стран присоединились к санкциям против властей Беларуси Санкции Европейского союза против белорусского режима поддержали еще пять государств. Согласно сообщению Евросовета, к ограничениям присоединились партнеры ЕС — Норвегия, Исландия, Албания, Северная Македония и Черногория. В Белоруссии с августа не стихают протесты с требованием отставки главы государства, власть отвечает протестующим жестокой силой и строит концлагеря. Европа не признала легитимным переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок и ввела против него и ряда высших чиновников санкции.