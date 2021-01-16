Еще пять стран присоединились к санкциям против властей Беларуси

Санкции Европейского союза против белорусского режима поддержали еще пять государств.
Согласно сообщению Евросовета, к ограничениям присоединились партнеры ЕС — Норвегия, Исландия, Албания, Северная Македония и Черногория.
В Белоруссии с августа не стихают протесты с требованием отставки главы государства, власть отвечает протестующим жестокой силой и строит концлагеря.
Европа не признала легитимным переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок и ввела против него и ряда высших чиновников санкции.
Leave a Reply