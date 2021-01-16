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Число умерших от коронавируса в мире превысило 2 миллиона

Число умерших от коронавируса в мире превысило 2 миллиона. Об этом свидетельствуют приведенные 15 января данные Университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

По данным на 20:44 по московскому времени, в мире зарегистрировано 2 000 905 смертей от коронавируса. При этом по данным сайта Worldometer, эта цифра еще выше — 2 009 137.

Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболело 93 363 092 человека. Из них более 51 миллиона пациентов выздоровели.

Наибольшее число смертей зафиксировано в США — 389 тысяч человек. На втором месте оказалась Бразилия с показателем в 207 тысячами погибших. На третьем месте — Индия, там от коронавируса скончались 151 918 человек. В России от осложнений, вызванных заболеванием, умерло 63 558 граждан.

16 января, 2021 | Category: Мир, Новости
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