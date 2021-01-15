В США рассекретят сотни документов по «российскому делу»

В США собрались рассекретить сотни документов по «российскому делу» о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Дональд Трамп. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в сенате.

По данным американского издания, документы будут включать в себя различные показания, стенограммы и интервью. Отмечается, что материалы, которые прежде не были доступны, будут опубликованы в пятницу.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр рассказал, что расследование действий ФБР в рамках «российского дела» продолжится и при новой американской администрации. По его словам, прокурор Джон Дарэм был назначен специальным советником по этому делу. Барр рассказал, что расследование будет сосредоточено на действиях агентов ФБР, которые работали над «российским делом».

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.