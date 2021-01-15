В Беларуси будут строить для протестующих концлагеря

BYPOL получил новую шокирующую информацию о нынешнем заместителе Министра внутренних дел полковнике милиции Карпенкове Н.Н., ранее занимавшем должность начальника ГУБОПиК МВД, а также о планах Лукашенко по превращению Беларуси в ещё одну «Северную Корею».

В октябре 2020 года на прощальной встрече с личным составом ГУБОПиКа Карпенков Н.Н. рассказал о новых видах специальных средств, поступивших на вооружение и имеющих большую травмирующую силу, которые должны применяться в отношении граждан, а также о способах их применения для наступления летального исхода. При этом заверил подчинённых, что Лукашенко лично гарантирует безнаказанность такого рода их действий по применению данного оружия и специальных средств.

Кроме того, он сообщил о планах диктатора по созданию спецлагеря для бессрочного отселения лиц, повторно принявших участие в акциях протеста (лагерь планируется создать на базе исправительной колонии №22 в г.Ивацевичи, так называемых «волчьих нор»).

С указанной целью в МВД создана единая информационная система «БЕСпорядки» (название приведено в оригинальной транскрипции), куда помещается информация о всех лицах, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.