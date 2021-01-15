Тильда Суинтон высказалась о своей гендерной двойственности

В февральском номере журнала Vogue появилось интервью с Тильдой Суинтон, в котором она затрагивает тему гендерной идентичности. Суинтон призналась, что всегда чувствовала себя квиром — человеком, не вписывающимся в рамки лишь одной сексуальной и гендерной идентичности.

«Для меня совершенно очевидно, что в моем случае квир имеет отношение к чувствительности. Я всегда ощущала себя квиром. Я всегда была в поиске какого-то своего цирка квиров, и я нашла его. И обнаружив это, я поняла, что это мой мир», — заявила актриса.

В беседе с британским Vogue Суинтон также рассказала об отсутствии амбиций:

«У меня, как у артиста, никогда не было никаких амбиций. Это может показаться безумным и трансгрессивным, но это факт. Если бы вы спросили меня об этом, когда мне было 10 или 20 лет, я бы сказала, что мои единственные амбиции заключались в том, чтобы жить в семье, иметь друзей, которые заставляли меня смеяться и смеялись бы над моими шутками, и жить в высокогорье Шотландии с множеством собак и огородом. Шутки в сторону. И мне повезло, что я смогла достичь своих желаний. Все остальное — бонус. Все остальное — просто глазурь, свечи и цветы рядом», — говорит она.

Отметим, уже более 16 лет Суинтон состоит в отношениях с художником из Новой Зеландии Сандро Коппом. У актрисы есть двое детей от экс-возлюбленного, художника и драматурга Джона Патрика Бирна — 23-летние двойняшки сын Ксавье и дочь Онор.