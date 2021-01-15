США ужесточили контроль за технологиями для защиты от разведки России

Минторг США ужесточил контроль за технологиями страны, которыми может воспользоваться военная разведка России, Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Меры вступят в силу 16 марта, они также касаются разведки Северной Кореи и Сирии.

Глава ведомства Уилбур Росс заявил, что Вашингтон «не позволит иностранной разведке своих противников извлекать выгоду из технологий или служб США». В частности, были пересмотрены меры контроля за использованием биологического и химического оружия, ракетных систем и беспилотников.

Особо отмечается, что это «помешает бюро разведки КНР и российскому ГРУ использовать американские технологии ради шпионажа и сбора данных». Такие действия третьих стран могут нанести ущерб национальной безопасности Штатов, пояснил Росс.