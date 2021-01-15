«  
  »

США ужесточили контроль за технологиями для защиты от разведки России

Минторг США ужесточил контроль за технологиями страны, которыми может воспользоваться военная разведка России, Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Меры вступят в силу 16 марта, они также касаются разведки Северной Кореи и Сирии.

Глава ведомства Уилбур Росс заявил, что Вашингтон «не позволит иностранной разведке своих противников извлекать выгоду из технологий или служб США». В частности, были пересмотрены меры контроля за использованием биологического и химического оружия, ракетных систем и беспилотников.

Особо отмечается, что это «помешает бюро разведки КНР и российскому ГРУ использовать американские технологии ради шпионажа и сбора данных». Такие действия третьих стран могут нанести ущерб национальной безопасности Штатов, пояснил Росс.

15 января, 2021 | Category: Новости, Россия, США
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  