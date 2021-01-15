«Спасти свободу слова»: сын Трампа просит Илона Маска создать «объективную социальную сеть»

Сын 45-го президента США Дональда Трампа предложил изобретателю и бизнесмену Маску создать социальную сеть, которой мог бы пользоваться его отец

Об этом Дональд Трамп-младший рассказал в Instagram.

«Если Маск может отправлять людей в космос, я уверен, что он сможет создать беспристрастную социальную сеть. Думаю, есть много американцев, которым бы это понравилось и которые искренне поддержали бы это».

Он попросил Маска сделать это, чтобы «помочь спасти свободу слова».

Маск пока не отреагировал на это обращение, однако ранее он негативно высказался о решении Twitter навсегда заблокировать 45-го президента на платформе.

«Многие люди будут очень недовольны тем, что крупные технологические компании на западном побережье (США, — ред) являются арбитрами свободы», — сказал тогда Маск.

Как известно, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump якобы за «подстрекательство к насилию».

Этот шаг резко осудили, в частности, в Еврокомиссии, сравнив с терактами 11 сентября.