Создана самая гигантская в истории карта звездного неба

The Dark Energy Survey опубликовала объемную общедоступную коллекцию астрономических данных и откалиброванных изображений за шесть лет работы. Этот выпуск содержит данные о почти 700 миллионах астрономических объектов.

Более 690 млн астрономических объектов были тщательно каталогизированы исследователями из Австралийского национального университета. Последние данные свидетельствуют <…>, что им удалось нанести на карту примерно одну восьмую часть ночного неба, и это делает составленный [университетом] астрономический каталог одним из крупнейших в мире. Сообщение университета

Исследование звездного неба проводилось в рамках масштабного проекта изучения темной материи Dark Energy Survey (DES), над которым работали астрономы из ANU и Университета штата Квинсленд (Австралия). Наблюдения, продолжавшиеся с 2013 года, проводились при помощи англо-австралийского 3,9-метрового телескопа-рефлектора, расположенного в обсерватории Сайдинг-Спринг (штат Новый Южный Уэльс, Австралия).

Сегодня астрономы по всему миру смогут получить доступ к этим данным, чтобы делать новые открытия о Вселенной и дополнять уже известную информацию.

Эти данные, по мнению астронома ANU Кристофера Лидмана, помогут «ответить на вопросы о том, как и из чего была создана наша Вселенная».