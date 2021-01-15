Скандальная сестра Меган Маркл написала компрометирующую книгу

Скандальная сводная сестра Меган Маркл Саманта Грант написала компрометирующую книгу «Дневник нахальной принцессы» о герцогине Сассекской. По данным Daily Star, презентация книги состоится в воскресенье, 17 января.

Анонимный источник отметил в разговоре с журналом In Touch Weekly, что Меган Маркл вряд ли покажет прилюдно свое возмущение из-за книги сводной сестры. При этом известно, что Грант намерена поделиться с читателями «хорошими, плохими и грязными» подробностями о герцогине.

«Я не знаю, понравится ли ей то, что она прочтет. С чем-то она, вероятно, согласится, а с чем-то — нет, — заявила Грант. — Это честно, в этом и заключается баланс. Очевидно, что некоторые подробности ей не придутся по душе. Правда порой удивительнее, чем вымысел, и я предпочитаю говорить правду».

Прикованная к инвалидному креслу 56-летняя Грант утверждает, что ее мемуары не нацелены на то, чтобы разрушить репутацию Маркл. Она подчеркивает, что при написании книги старалась быть предельно откровенной.

Ранее Саманта обвиняла Меган Маркл в нежелании помогать отцу. «Если ты можешь потратить 75 тысяч долларов на платье, ты можешь потратить их и на отца», — возмущалась она, ссылаясь на платье Маркл от элитного британского бренда Ralph & Russo, которое актриса надела на фотосессию в честь помолвки с принцем Гарри.

Грант неоднократно нападала на сводную сестру: еще до объявления о помолвке она обещала выпустить «разоблачительную» книгу о Маркл, после которой, по ее словам, принц Гарри будет вынужден расстаться с актрисой. В многочисленных комментариях британским СМИ она называла Маркл «пустой, нарциссичной и повернутой на успехе». В 2008 году Грант диагностировали рассеянный склероз.