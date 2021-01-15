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Семисекундное землетрясение в Индонезии: сотни погибших и раненых (фото)

© CC0

Уже семь человек считаются погибшими в результате землетрясения в Индонезии. Об этом сообщает национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает Reuters.

По предварительным данным, четыре человека погибли и 637 пострадали в Маджене, еще три умерли и 20 получили травмы в соседнем районе Мамуджу. Сотни человек ранены — точное число пока не известно.

Также повреждены 62 дома, медицинский центр и военный офис в Мамуджу, офис губернатора провинции Южный Сулавеси. В трех местах произошли оползни, пострадали еще две гостиницы и торговый центр.

Напомним, землетрясения магнитудой 6,2 зафиксировали в Западном Сулавеси, оно продолжалось не более семи секунд. Эпицентр залегал на глубине 10 км.

15 января, 2021 | Category: Мир, Новости
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