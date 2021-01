От коронавируса умер создатель «Ералаша» Умер выдавший Трампу справку «самого здорового президента» врач » Семисекундное землетрясение в Индонезии: сотни погибших и раненых (фото) © CC0 Уже семь человек считаются погибшими в результате землетрясения в Индонезии. Об этом сообщает национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает Reuters. По предварительным данным, четыре человека погибли и 637 пострадали в Маджене, еще три умерли и 20 получили травмы в соседнем районе Мамуджу. Сотни человек ранены — точное число пока не известно. Earthquake in Sulawesi, Indonesia kills 7, injures hundreds, damages at least 60 homes https://t.co/jglsIgE055 pic.twitter.com/XQi7HRh3Aj — Mothership.sg (@MothershipSG) January 15, 2021 Также повреждены 62 дома, медицинский центр и военный офис в Мамуджу, офис губернатора провинции Южный Сулавеси. В трех местах произошли оползни, пострадали еще две гостиницы и торговый центр. LOOK: Rescuers search for survivors at the Mitra Manakarra hospital in Mamuju city on January 15, where as many as 20 patients and staff are trapped beneath the rubble after a 6.2-magnitude earthquake rocked Indonesia’s Sulawesi island. | 📷 Firdaus/AFP pic.twitter.com/Fd0aYyFkpS — Inquirer (@inquirerdotnet) January 15, 2021 Напомним, землетрясения магнитудой 6,2 зафиксировали в Западном Сулавеси, оно продолжалось не более семи секунд. Эпицентр залегал на глубине 10 км.

загрузка...