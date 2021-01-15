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Премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето снова перенесли

Премьеру "Морбиуса" с Джаредом Лето снова перенесли

Компания Sony в очередной раз перенесла премьеру супергеройского фильма «Морбиус» с Джаредом Лето. Картину предполагалось выпустить 18 марта 2021 года, но теперь она выйдет лишь 8 октября. Причиной по-прежнему является неопределённая ситуация с коронавирусом, из-за чего многие кинотеатры в Америке остаются закрытыми.

Пока что студия перенесла лишь дату американского релиза фильма, но ожидается, что в ближайшее время Sony может сделать анонс о переносе премьеры в Украине и в странах Европы.

Лента расскажет об учёном Майкле Морбиусе, который случайно становится живым вампиром, когда пытается найти лекарство от редкого заболевания крови. Он испытывает сильное отвращение к появившейся у него жажде человеческой крови, и тогда решает охотиться на людей. Правда, в его поле зрения попадают исключительно на преступников.

15 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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