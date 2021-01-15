От коронавируса умер создатель «Ералаша»

В Москве скончался художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский.

Как пишет РБК, причиной смерти стали осложнения при коронавирусе.

Создатель «Ералаша» заразился 21 декабря, а через неделю его доставили в больницу. В конце месяца его жена Екатерина Белоцерковская рассказала, что 71-летний Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации.

СМИ также сообщали, что кинорежиссера подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Сам он 31 декабря заявил журналистам, что у него «все нормально».

Грачевский также был известен как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он работал администратором на картинах Александра Роу и Василия Шукшина.