Новая ракета Северной Кореи оказалась макетом для публики

Баллистическая ракета «Пуккыксон-5с», продемонстрированная властями Северной Кореи на параде как «мощнейшее в мире оружие» — скорее всего, просто макет: настоящее оружие не стали бы показывать из соображений секретности, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.

По мнению эксперта, «Пуккыксон-5» вовсе не стоит считать реально существующей ракетой. Даже предыдущая модель, «Пуккыксон-4», еще ни разу не летала, а позапрошлую, «Пуккыксон-3», запускали только с погруженной баржи, хотя предполагается, что эта серия ракет предназначена для пуска с подводных лодок.

«Внешняя форма «Пуккыксон-5с» не претерпела существенных изменений по сравнению с «Пуккыксон-4с», продемонстрированной на 75-летие Трудовой партии Кореи. Велика вероятность, что это пустой макет, сделанный на уровне начальных конструкционных планов», — приводит агентство слова профессора. Он рассказал, что показывать реальную ракету бы не стали в том числе и по той причине, что по ее форме можно определить некоторые характеристики.