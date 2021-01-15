Напечатанная еда научит вас есть меньше, а насыщаться быстрее

Новая сфера применения 3D-принтеров не имеет ничего общего со штамповкой сложных инженерных деталей. Еда, напечатанная с помощью такого принтера, изменяет структуру продуктов таким образом, чтобы человек чувствовал себя более сытым, потребляя при этом меньшее количество пищи.



Инженерная группа CSAIL HCI Массачусетского технологического института провела исследование того, как люди воспринимают еду, и как ее структура влияет на чувство сытости. Выяснилось, что варьируя форму, размер и плотность кусков пищи так, чтобы она занимала больше места на тарелке, можно заставить человека съесть меньшую порцию и насытиться быстрее. Даже текстура пищи может повлиять на чувство насыщения. Как оказалось, люди обычно потребляют меньше еды, если ее труднее прожевать – таким образом, они затрачивают больше времени на разжевывание и успевают почувствовать насыщение раньше.





Исследователи использовали 3D-принтер со специальной насадкой, способной выдавливать вместо пластика съедобную пастообразную массу. С его помощью они смогли напечатать готовые к употреблению в пищу продукты, отличающиеся между собой по текстуре и плотности.

Было проведено два независимых эксперимента: тридцати участникам, потреблявшим напечатанную пищу, прикрепили к челюстям датчики электромиографии, которые измеряли время и интенсивность жевания. В конце эксперимента участники заполняли анкету, где оценивалась степень их насыщения.

Результаты экспериментов подтвердили, что изменение плотности и, как следствие, общего размера пищи, может влиять на восприятие человеком уровня голода после еды. Используя эти данные, исследователи разработали комплексную систему под названием FoodFab, которая может автоматически создавать продукты питания в соответствии с предпочтениями или потребностями пользователя. Те, кто следит за своей фигурой, смогут настроить FoodFab так, чтобы она печатала более плотные 3D-продукты. Те же, кому трудно потреблять пищу большими кусками по медицинским или иным показателям, смогут выбрать вариант для печати порций, которые легко жевать.