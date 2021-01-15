Начались испытания вакцины с быстрым формированием иммунитета COVID-19

Фармацевтические компании и университеты всего мира уже около года активно работают над созданием препарата способного создать иммунитет к заболеванию COVID-19, продолжающему поражать все больше и больше жителей Земли.



Новый препарат, созданный учеными Университетского колледжа Лондона и специалистами фармацевтической компании AstraZeneca, позволит быстро формировать иммунитет у человека и продлить его способность противостоять вирусу до периода от 6 до 12 месяцев.

В настоящее время эксперты приступили к первому этапу тестирования новой вакцины Storm Chaser. Уникальные свойства создаваемого препарата, представляющего собой смесь антител, позволит уже через несколько дней сформировать устойчивый иммунитет к COVID-19. В настоящее время для выработки устойчивости к воздействию инфекции коронавируса после прививки уже созданными препаратами, организму требуется около месяца.

Новый препарат Storm Chaser вводится в организм двумя этапами. Испытание смеси антител находится только на первом этапе клинических испытания, в котором участвует десять пациентов-добровольцев. При успешном завершении всех этапов тестирования методика противостояния COVID-19 может быть одобрена не раньше весны 2021 года.