Как 1000-летняя гигантская статуя безголового Будды оказалась внутри многоквартирного дома в Китае

Эта странная история произошла накануне Нового года. Она совсем не о духовном просветлении и возвышении. В Китае жилой дом оказался стоящим на вершине огромной безголовой статуи Будды. Даже для местных жителей столь неортодоксальное основание, на котором стоял их дом, оказалось настоящим сюрпризом. Эксперты говорят, что возраст статуи больше тысячи лет. Каким же образом такое могло случиться?

В густонаселенном муниципалитете Чунцина на юго-западе Китая это стало подлинной сенсацией. Старожилы утверждают, что этот неординарный фундамент всегда там был, просто прятался под жилым комплексом. Конечно, так оно и есть. Некоторые говорят, что этому Будде больше десяти веков.



Статуя — это по сути часть скалы, гигантская скульптура вырезана в ней. За долгие века растительность полностью покрыла фигуру и было непонятно что это. Когда в прошлом веке на этом месте строили дом, то возвели его на этой скале. Будда и сейчас оставался бы в секрете, если бы не марш прогресса, требующий обеспечить людей в этом районе жильём. Когда планировали перестраивать внешнюю стену многоэтажного дома, то растительность расчистили и секретное основание предстало изумлённым взорам современников. Это стало большим сюрпризом для местных жителей.

Будда сидит на десятиметровой высоте. Запястья и левая нога больше подверглись разрушению временем. В целом же статуя довольно хорошо сохранилась. Единственное, что голова полностью отсутствует.

Когда же этот Будда был создан? Здесь мнения экспертов и местных жителей расходятся. Жители, достаточно взрослые, чтобы помнить, что это было там, думают, что статуя может быть, например, времён династии Цин (1644-1911) или ещё старше.

Власти района Наан, с другой стороны, классифицируют этого Будду как возведённого в республиканскую эпоху 1912-49 годов. Они добавляют, что это «согласно национальному исследованию культурных реликвий».

Неясно даже то, потеряла ли статуя голову или её не было вообще изначально. Некоторые источники утверждают, что голова была уничтожена. Другие говорят, что работы были заброшены до того, как статую Будды успели закончить. Настала эпоха Народной республики в 1949 году, деньги закончились. Есть сведения о том, что эта статуя была на самом деле внутри древнего храма, стоявшего на этом месте. В конце концов, никто не знает, кто поместил Будду на этот священный склон.

Одно можно сказать наверняка — до того, как здесь были возведены многоквартирные дома, на этом месте было место поклонения даосов. Храм Лэйцзу просуществовал до 1987 года. В конце концов он был стёрт с лица земли, а на его месте построены здания. Однако это религиозное место, похоже, не связано с обезглавленным Буддой.

У Будды, конечно, были широкие плечи, которые поддерживали строение на протяжении десятилетий. И всё же специалисты говорят, что неприятный сюрприз мог тут поджидать. Ведь резьба сделала скалу слишком подверженной риску разложения породы. В щели проникает вода, постепенно разрушая камень. Фундамент не очень стабилен.

Подобные новости невероятно обеспокоили местных жителей. Люди помнят о гигантской статуе Будды, высотой больше семидесяти метров, в провинции Сычуань. В этом году рекордные наводнения привели к тому, что гигант неожиданно рухнул. Если подобное случится здесь, то последствия будут самыми катастрофическими. Пока власти ведут расследование и ищут пути решения проблемы.

Древняя история — важная часть китайской культуры. Она всегда рядом, будь то предсказание возможной гибели или просто поддержка здания. Можно только представлять каково жить в доме, стоящем на плечах каменного гиганта…

Фото: gizmag