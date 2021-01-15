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ФБР экстремистам, штурмовавшим Капитолий: «Мы знаем, кто вы»

С 6 января ведомство идентифицировало более 200 подозреваемых

Директор ФБР Крис Рэй заявил, что ведомство отслеживает большое количество тревожных комментариев на онлайн-платформах, в том числе призывы к вооруженным протестам перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена на следующей неделе.

В своем первом публичном выступлении после беспорядков в Капитолии Рэй рассказал, что ФБР по-прежнему обеспокоено угрозой насилия на протестах и митингах в Вашингтоне и в столицах штатов по всей стране.

Он предупредил, что в ходе подобных мероприятий вооруженные люди могут оказаться в непосредственной близости от правительственных зданий и избранных должностнх лиц.

По словам Рэя, ФБР получало «значительный» объем информации о предполагаемых экстремистах.

«Мы ищем людей, которые могут намереваться повторить насилие, подобное случившемуся на прошлой неделе», – сказал Рэй, добавив, что с 6 января ФБР идентифицировало более 200 подозреваемых.

«Мы знаем, кто вы. ФБР вас найдет», – добавил он.

По словам Рэя, уже арестовано более 100 человек, а сейчас ведется «бесчисленное множество» других расследований.

В эти выходные власти пересматривают планы обеспечения безопасности для объектов с повышенным риском, а полиция в крупных городах готовится при необходимости перейти в режим тактической готовности.

Ранее на этой неделе ФБР предупредило о возможных вооруженных протестах во всех 50 штатах.

Как рассказал Рэй, для отслеживания угроз во время инаугурации у ФБР будет круглосуточный командный пункт в штаб-квартире в Вашингтоне и в каждом из 56 отделений на местах.

«Наша позиция агрессивна, и она останется такой до инаугурации», – добавил он.

15 января, 2021 | Category: Новости, США
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