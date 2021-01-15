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Эрмитаж обвинили в выставлении подделок

Государственный Эрмитаж обвинили в использовании подделок на выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора». Письмо с претензиями в адрес директора музея Михаила Пиотровского было опубликовано на сайте коллекционера Андрея Ружникова.

«Бок о бок с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа оказались такие вульгарные новоделы, как фигурка прикуривающего солдата — грубая реплика скульптуры Савицкого из музея имени Ферсмана, современная копия пасхального яйца «Курочка» — оригинал выставлен в непосредственной близости от Эрмитажа в музее Фаберже на Фонтанке, так называемое яйцо «Юбилейное свадебное», якобы подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне в 1904 году, и пасхальное яйцо «Александр Невский» в красной эмали, годящееся для сувенирного магазина, но не для витрины главного музея страны», — написал Ружников.

По его словам, перечисленные произведения относятся даже не к XX, а XXI веку. При этом он отметил, что может еще долго перечислять список подделок, задействованных в экспозиции.

15 января, 2021 | Category: Новости, Россия
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