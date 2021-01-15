«  
  »

Эмбер Херд захотела привлечь Disney к иску против Джонни Деппа

Американская актриса захотела привлечь компанию Disney к иску против ее бывшего супруга Джонни Деппа, которого звезда обвиняет в домашнем насилии. Об этом сообщает Deadline.

Звезда «Аквамена» и ее адвокаты потребовали, чтобы 18 февраля студия дала показания по поводу того, что происходило на съемках «Пиратов Карибского моря». Уточняется, что Херд интересует «вся информация, которая касается документов и сообщений любого характера» о Деппе и «случаях употребления наркотиков или алкоголя».

Артистка и ее команда юристов также хотят знать о любых случаях насилия со стороны актера, его опозданиях и разногласиях с другими членами съемочной площадки, включая сценаристов, режиссеров и продюсеров. При этом представитель Disney заявил, что компания пока не получила повестку в суд.

15 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  