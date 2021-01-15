Эмбер Херд захотела привлечь Disney к иску против Джонни Деппа

Американская актриса захотела привлечь компанию Disney к иску против ее бывшего супруга Джонни Деппа, которого звезда обвиняет в домашнем насилии. Об этом сообщает Deadline.

Звезда «Аквамена» и ее адвокаты потребовали, чтобы 18 февраля студия дала показания по поводу того, что происходило на съемках «Пиратов Карибского моря». Уточняется, что Херд интересует «вся информация, которая касается документов и сообщений любого характера» о Деппе и «случаях употребления наркотиков или алкоголя».

Артистка и ее команда юристов также хотят знать о любых случаях насилия со стороны актера, его опозданиях и разногласиях с другими членами съемочной площадки, включая сценаристов, режиссеров и продюсеров. При этом представитель Disney заявил, что компания пока не получила повестку в суд.