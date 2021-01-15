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Дочь Трампа вышла в свет беременной в облегающем наряде

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет в облегающем наряде и прослыла беременной в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 39-летняя Трамп запечатлена в красном платье длины миди по фигуре и лакированных туфлях на каблуках. Ее засняли, когда она выходила из автомобиля возле Белого дома.

Пользователи сети обругали внешний вид американской бизнесвумен и посчитали, что она ждет ребенка. «Пополнела. И впрямь начинает выглядеть как ее мама», «Из-за этого платья она выглядит очень квадратной, оно не подходит ее фигуре», «Она беременна или переедает от стресса?», «Все, чего она добилась, — это до неприличия дорогой гардероб», «Дьявол в красном платье», — высказывались они.

15 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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