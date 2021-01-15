Бобров обвинили в разрушении вечной мерзлоты

Такие небольшие грузуны как бобры, вносят, по мнению ученых, довольно существенный вклад в разрушение вечной мерзлоты в Арктической зоне. Тем самым они ускоряют глобальное потепление.

Бобров обвинили в разрушении вечной мерзлотыSteve Raubenstine



Исследователи из Института морских и полярных исследований им. Альфреда Вегенера (Германия), выяснили, что североамериканские бобры используют глобальное потепление все больше распространяясь по территории Аляски, проникая в районы, которые ранее не были характерными для их обитания. Известно, что эти грызуны строят дамбы. И именно это обстоятельство, по мнению исследователей, вызывает опасение. Бобры создают небольшие водоемы между реками, ручьями и озерами. При этом вода в новых образованиях становится теплее, что приводит к таянию вечной мерзлоты.

Любой, кто хочет предсказать будущее вечной мерзлоты, должен обязательно помнить о бобре — считает один из руководителей исследования Ингмара Нитце.

Еще в 2018 году ученые изучили спутниковые снимки арктических районов Аляски, которые охватывают площадь более чем в 18000 квадратных километров. Оказалось, что за последние пять лет на этой территории появилось 56 новых озер, что, по мнению исследователей, значительно изменило эту среду обитания. В нынешнем исследовании они проанализировали снимки района в 100 квадратных километров вблизи города Коцебу. Результат очень удивил ученых, поскольку с 2002 года количество дамб там возросло с 2 до 98 в 2019 году. Это привело к увеличению общей акватории в этом районе на 8,3%. При этом, исследователи полагают, что подобные процессы происходит и в Канаде.

По словам ученых, это настоящая цепная реакция, когда глобальное потепление меняет привычный ареал обитания животного, а животное, в свою очередь, вносит изменения в эту новую для него среду обитания. Причем негативного свойства.