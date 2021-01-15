Билл Гейтс приобрел более 1000 квадратных километров земли в США

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда оказались крупнейшими владельцами сельскохозяйственных земель в США. В общей сложности им принадлежат около 269 тысяч акров земли, разбросанных по разным штатам (более тысячи квадратных километров). Об этом сообщает The Land Report.

Семья Гейтс владеет землей в 19 штатах. Самые большие участки принадлежат им в Луизиане (почти 280 квадратных километров), Арканзасе (около 194 квадратных километров), Аризоне (более 104 квадратных километров), Небраске (более 83 квадратных километров) и Миссисипи (более 68 квадратных километров). Наименьший участок расположен в Нью-Мексико — там супруги владеют только акром земли.

Предприниматель занимался покупкой участков на протяжении нескольких лет. По данным издания, Гейтс владеет территориями напрямую или через свой инвестиционной фонд, который называется Cascade investment. Представитель организации отказался раскрывать подробности некоторых сделок, однако отметил, что деятельность фонда связана с поддержкой и развитием эффективного сельского хозяйства.