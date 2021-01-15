Американец хотел полечиться волшебными грибами, а те проросли в его венах

30-летний житель американского штата Небраска был доставлен в больницу после того, как его семья заметила, что парень ведет себя немного странно и, похоже, совсем нездоров…



Как говорится в исследовании, опубликованном в Журнале Академии консультационной психиатрии, у этого мужчины было биполярное расстройство первого типа, и врачи обнаружили, что он не принимал предписанные ему лекарства, в результате чего пережил серию маниакальных и депрессивных эпизодов.

Семья пациента рассказала, что во время одного из обострений он начал искать способы уменьшить потребление опиоидов. И прочел о том, что псилоцибин — вещество, содержащееся в «волшебных» галлюциногенных грибах — можно использовать для лечения тревожности и депрессии. В частности, исследователи из Университета Джонса Хопкинса установили, что псилоцибин помогал онкологическим больным, страдающим приступами депрессии. Правда, он ни разу не предназначен для инъекций…



Американец взялся за самолечение: сварил порцию тех самых грибов и профильтровал бульончик через ватный тампон, а потом сделал себе его инъекцию.

Через пару дней мужчина почувствовал сильную усталость, у него началась рвота кровью, диарея и желтуха. Обнаружив его в таком состоянии, родня отправила парня в больницу.

И там после серии анализов врачи обнаружили, что грибы начали расти в его кровеносной системе! Что привело к повреждению печени и почек пациента и довело его до отказа части органов. Больного пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, и очищать его кровь от токсинов.

«Сам себе доктор» провел в стационаре 22 дня, и ему прописали принимать после выписки еще два антибиотика и противогрибковый препарат…

А вот один ирландец лечился от болей в спине так: полтора года вводил себе внутривенно сперму



Казалось бы, в век высоких технологий народная медицина не должна приносить вред. Но как оказалось, не все умеют гуглить. Житель Ирландии вводил себе в вены собственную сперму, пытаясь таким образом избавиться от боли в спине…