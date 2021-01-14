ВМС США раскрыли свой фрегат будущего (фото)

ВМС США раскрыли характеристики фрегата нового поколения FFG(X), проектированием которого по заказу военных занимается итальянская компания Fincantieri. Как сообщает Defense News, новый корабль, строительство которого будет вестись на верфи Marinette Marine в Висконсине, получит имя «Констеллейшн». Фрегаты проекта FFG(X) в составе ВМС США должны будут дополнить возможности боевых кораблей прибрежной зоны проекта LCS.

Проектирование фрегатов FFG(X) началось в 2018 году в рамках программы ВМС США по развитию флота небольших маневренных кораблей, объединенных в информационную сеть. Такие корабли должны повысить оперативную осведомленность командования, а также позволить относительно быстро решать задачи, с которыми не могут справиться более крупные корабли.

Согласно обнародованной ВМС США информации, строительство первого фрегата проекта FFG(X) начнется в 2022 году, а закладка корабля состоится в первом квартале 2023 года. Как ожидается, фрегат будет спущен на воду в 2025 году и передан американскому флоту в третьем квартале 2026 года. Стоимость постройки головного корабля проекта FFG(X) составит 1,28 миллиарда долларов, а последующих — 850 миллионов долларов за штуку.

В общей сложности американские военные намерены приобрести 20 кораблей нового проекта. Согласно требованиям, которые предъявляют американские военные к новым фрегатам, они должны будут действовать как в составе авианосных групп, так и полностью самостоятельно. Фрегаты будут использоваться для загоризонтного поражения кораблей противника крылатыми ракетами, обнаружения подлодок и защиты корабельных колонн.

Длина фрегата «Констеллейшн» составит 151,2 метра, а ширина — 19,8 метра. Полное водоизмещение фрегата составит 7291 короткую тонну (6,6 тысячи метрических тонн). На корабль будет установлен один газотурбинный двигатель, два электрических мотора и четыре дизель-генератора. В состав экипажа фрегата FFG(X) войдут 200 человек.

Корабль планируется вооружить одним орудием Mk.110 калибра 57 миллиметров, вертикальной пусковой установкой Mk.41 на 32 ячейки, пусковой установкой управляемых ракет Mk.49, а также четырьмя пусковыми установками ложных целей Mk.53 Mod.9. На корабль будет установлена боевая информационно-управляющая система Aegis в версии Baseline 10 и радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой AN/SPY-6(V3).

В состав авиагруппы фрегата планируется включить один многоцелевой вертолет MH-60R Seahawk и один беспилотный летательный аппарат. Ранее сообщалось, что на кораблях будут базироваться беспилотные вертолеты MQ-8C FireScout. Расчетный срок службы «Констеллейшн» составит 25 лет.

https://nplus1.ru/news/2021/01/13/ffg-x