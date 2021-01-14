В России начался дефицит продуктов — исчезли масло, сахар и перебои с хлебом

Несколько торговых сетей в России столкнулись с проблемами при закупках сахара и масла после того, как по требованию президента Владимира Путина на них были установлены фиксированные розничные цены.Производители либо отказываются продавать продукцию на таких условиях, либо игнорируют запросы, сообщил «Коммерсанту» источник на ритейл-рынке.

Проблемы возникли у небольших и средних сетей, а также у несетевых магазинов — они обычно покупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых соглашения о ценах не распространяются, объясняет Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин.

Магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов. Но те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами хотят работать только после заключения договора поставки, объясняет Шадрин. В рамках Союза такие вопросы стараются решать через Масложировой союз и Союзроссахар, добавляет он.

После того, как сахар в России подорожал на 70%, а подсолнечное масло — на 21%, власти приняли решение остановить инфляцию командным методом: Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения и ритейлерами и производителями, которые обязались не поднимать цены в рознице выше 45 рублей за кг сахара и 110 рублей за литр масла.

К соглашению присоединились более 5 тысяч компаний, рассказывал в конце декабря глава Минпромторга Денис Мантуров. Угрозы дефицита по сценарию СССР в правительстве не видят. «Недостатка в продуктах питания точно нет по всем группам товаров и в первую очередь товаров первой необходимости», — сказал Мантуров.

В четверг пресс-служба Минпромторга заявила РИА Новости, что в министерство «официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара».

Заторморзить инфляцию фиксакцией цен на самые дорожающие продукты властям не удалось: по итогам декабря темпы роста цен на продовольствие ускорились с 5,8% до 6,7%, а общая инфляция на конец года достигла 4,9% и стала рекордной с 2016 года.

За период с 1 по 11 января инфляция составила 0,4%, а в годовом выражении добралась до 5-процентной планки.

Наиболее сильно с начала года подорожала курятина (0,7%), детские мясные консервы (0,6%), молоко (0,5%). Продолжился сильный рост цен на плодоовощную продукцию: картофель (2,7%), морковь (3,4%), огурцы (2,5%), помидоры (7,7%), яблоки (1,2%).