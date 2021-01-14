В России катастрофическая нехватка пшеницы

Ситуация с посевами зерновых культур в Ставропольском крае — критическая, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.По его словам, из-за недостатка влаги доля посевов в удовлетворительном состоянии не превышает 20%.

«Сводка по осадкам тяжелая, зима более снежная, чем в прошлом году, но в метровом слое влагу мы потеряли практически по всему краю», — цитирует Владимирова ТАСС.

«Нам сегодня осадки очень сильно нужны. Ситуацию оцениваю пока что как критическую, — сказал губернатор. — Сегодня всего лишь 50% всходов, из них меньше 20% в удовлетворительном состоянии».

Засухой в Ставрополье совпрождается уже второй зимний сезон. Осень 2019-го, а также зима и весна 2020-го также принесли экстремальную сухую погоду, которая вынудила власти вводить режим ЧС.

По итогам прошлого года урожай зерна в крае упал на 38%, до 5,2 млн тонн.

Компенсировать убытки фермеров должно агрострахование, и его активизация — это приоритетная задача, считает Владимиров. «Пока что красткосрочный план — застраховать 1 млн га из 2,2 млн га [общей площади зерновых] и точно знать, что мы сможем компенсировать убытки. В прошлом году это было 180 млн рублей, в этом году мы взяли 700 млн рублей федеральных и максимально подводим производителей к страхованию», — пояснил глава региона.

По итогам 2020 года Минсельхоз отчитался о сборах 132,9 млн тонн зерна, что стало вторым по величине урожаем в постсоветской истории.

Почти треть этого объема — 41,7 млн тонн — ушло на экспорт. В результате внутренние цены на зерно стремительно пошли вверх вслед за мировыми котировками и девальвацией рубля.

Чтобы остановить зерновую инфляцию, правительство ввело экспортные квоты и пошлины: с 15 февраля до 30 июня 2021 года вывоз зерновых из страны ограничен объемом 17,5 млн тонн. Все, что выше, — будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости, но не менее чем 100 евро за одну тонну.

Экспорт зерновых из РФ в 2020-2021 сельскохозяйственном году может снизиться более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом — до 35-36 млн тонн, прогнозируют аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).