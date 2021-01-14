«  
  »

В Москве нашли дом со 167 тысячами мигрантов

В Москве будут судить семерых участников организованной группы, занимавшейся фиктивной постановкой на учет мигрантов. По данным следствия, банда незаконно зарегистрировала в Москве около 167 тысяч человек — причем все они были прописаны в одном помещении. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

Принимающей стороной иностранцев выступали коммерческие организации и индивидуальный предприниматель. Мигрантов регистрировали в доме, расположенном на проспекте 40 лет Октября, — предполагалось, что все они должны там пребывать.

14 января, 2021 | Category: Новости, Россия
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  