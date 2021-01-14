В Москве нашли дом со 167 тысячами мигрантов

В Москве будут судить семерых участников организованной группы, занимавшейся фиктивной постановкой на учет мигрантов. По данным следствия, банда незаконно зарегистрировала в Москве около 167 тысяч человек — причем все они были прописаны в одном помещении. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

Принимающей стороной иностранцев выступали коммерческие организации и индивидуальный предприниматель. Мигрантов регистрировали в доме, расположенном на проспекте 40 лет Октября, — предполагалось, что все они должны там пребывать.