Ученые придумали систему, удаляющую из атмосферы Земли CO2

По результатам работы, новая программа может снизить глобальной температуры до 2100 года, при условии, что она будет запущена в ближайшее время.

В исследовании оценивается, как государственное финансирование приведет к развертыванию системы улавливания DAC, которая будет удалять CO 2 из атмосферы.

DAC обойдется значительно дороже, чем многие традиционные меры по смягчению последствий выбросов, но затраты могут снизиться, поскольку фирмы приобретут опыт работы с этой технологией. Райан Ханна, младший научный сотрудник Калифорнийского университета в Сан-Диего

Соавтор Дэвид Г. Виктор, профессор промышленных инноваций Школы глобальной политики и стратегии Калифорнийского университета в Сан-Диего, добавил, что концентрация CO 2 в атмосфере на столько высока, что нужно искать способы не только снизить ее, но и ликвидировать выбросы, которые были сделаны ранее.

Авторы пришли к выводу, что, если бы программа прямого улавливания CO 2 из воздуха заработала в 2025 году и получила инвестиции в размере 1,2-1,9% мирового ВВП ежегодно, то она бы смогла удалить около 2,2-2,3 гигатонны CO 2 к 2050 году.

По мнению авторов, DAC обладает характеристиками, которые могут оказаться интересны для политиков, которые поддерживают зеленое движение и борются с изменениями климата.