Ученые придумали систему, удаляющую из атмосферы Земли CO2

В новом исследовании Калифорнийского университета в Сан-Диего ученые придумали программу по развертыванию систем прямого улавливания воздуха (DAC), которая удаляет CO2 из воздуха. По результатам работы, новая программа может снизить глобальной температуры до 2100 года, при условии, что она будет запущена в ближайшее время. В исследовании оценивается, как государственное финансирование приведет к развертыванию системы улавливания DAC, которая будет удалять CO 2 из атмосферы. DAC обойдется значительно дороже, чем многие традиционные меры по смягчению последствий выбросов, но затраты могут снизиться, поскольку фирмы приобретут опыт работы с этой технологией. Райан Ханна, младший научный сотрудник Калифорнийского университета в Сан-Диего Соавтор Дэвид Г. Виктор, профессор промышленных инноваций Школы глобальной политики и стратегии Калифорнийского университета в Сан-Диего, добавил, что концентрация CO 2 в атмосфере на столько высока, что нужно искать способы не только снизить ее, но и ликвидировать выбросы, которые были сделаны ранее. Авторы пришли к выводу, что, если бы программа прямого улавливания CO 2 из воздуха заработала в 2025 году и получила инвестиции в размере 1,2-1,9% мирового ВВП ежегодно, то она бы смогла удалить около 2,2-2,3 гигатонны CO 2 к 2050 году. По мнению авторов, DAC обладает характеристиками, которые могут оказаться интересны для политиков, которые поддерживают зеленое движение и борются с изменениями климата.

