Трамп обошелся Facebook и Twitter в 51 млрд. долларов

Facebook и Twitter за два дня потеряли в общей сложности чуть больше 51 миллиарда долларов рыночной стоимости, cообщает Business Insider (BI).

В течение недели, которая закончилась 10 января, обе платформы заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа. Этому «в значительной степени воспротивились» инвесторы, пишет BI.

Стоимость акций Facebook 11 января упала на 4%, а 12 января — еще на 2%, поскольку акционеры продали бумаги, опасаясь, что решение соцсети заставит пользователей уходить из нее.

Акции Twitter подешевели 11 и 12 января на 6,4% и на 2,4% соответственно. Капитализация Facebook по итогам двух дней торгов сократилась на 47,6 миллиарда долларов по сравнению с 8 января. Рыночная стоимость Twitter за 11-12 января упала на 3,5 миллиарда долларов, уточняет BI.