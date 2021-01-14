Россия готовится к обострению в Сирии после прихода Байдена и перебрасывает войска

Россия готовится к обострению ситуации в Сирии после прихода к власти в США демократов, которые планируют свернуть политику Дональда Трампа по невмешательству в сирийский конфликт.В понедельник, 11 января, через пролив Босфор в направлении российской базы в Тартусе прошел большой десантный корабль Черноморского флота России «Саратов».

Как сообщает «Интерфакс», сильно нагруженный, судя по осадке, корабль вошел в Средиземное море, где на постоянной основе размещена эскадра в составе более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.

В конце декабря в Сирию через Черноморские проливы также проследовал БДК «Новочеркасск», который вместе с другими кораблями Черноморского флота участвует в рейсах «сирийского экспресса», доставляющего грузы для российской авиабазы Хмеймим и сирийской правительственной армии.

США также наращивают поставки оружия силам сирийской оппозиции. Как сообщает SANA, в минувшие выходные большой конвой возглавляемой США коалиции в сопровождении авиации прибыл на северо-запад Сирии с логистическим и военным грузом для базы в Дейр-эз-зоре.

Конвой из 30 машин перевозил тяжелое вооружение, в том числе пушки и танки, и прибыл в Сирию через пограничный пункт Аль-Хассака на границе с Ираком, рассказали источники SANA.

Джо Байден, который 20 января пройдет инаугурацию, чтобы стать 46-м президентом США, в ходе предвыборной кампании критиковал политику Трампа по выводу войск из Сирии, называя своего предшествениика «худшим главнокомандующим в истории».

По словам Байдена, отказ от поддержки противостоящих Асаду сил привел к гуманитарному кризису в Сирии и дал «второй шанс на жизнь» «Исламскому государству» (группировке, запрещенной в РФ).

«Храбрые курдские и арабские силы заплатили высокую цену. Они потеряли 10 тысяч солдат. Они принесли страшную жертву. А потом Трамп продал их», — говорил Байден.

Со сменой администрации относительно небольшой американский контингент в Сирии может быть расширен, а перечень его задач — пополнен сдерживанием российского влияния и защитой курдских союзников, отмечает Александр Аксененок, вице-президент Российского совета по международным делам.

Впрочем, политика Вашингтона по Сирии будет во многом зависеть от развития отношений с Турцией и Израилем, а также от того, вернутся ли США за стол переговоров с Ираном. Шаги в сторону нормализации отношений с Тегераном сблизят США с Турцией и отдалят от Израиля и Саудовской Аравии, и наоборот, поясняет Аксененок.

В первом случае возможно обострение на юге Сирии, где сильно влияние Израиля и саудитов; во втором — на северо-западе, где амбиции демонстрирует Анкара, считает эксперт.