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Раскрыт прототип iPhone 12

В сети опубликовали прототип iPhone 12 Pro. Фото смартфона появилось в Twitter разработчика Джулио Зомпетти (Giulio Zompetti).

Зомпетти выложил фото девайса, сильно похожего на новый флагман Apple, уточнив, что получил в пользование прототипную версию нового устройства. С точки зрения конструкции визуально девайс не отличается от доступного в продаже iPhone 12 Pro. Однако специалист заявил, что модель не предназначена для рынка, так как является тестовым образцом.

Раскрытый смартфон, во-первых, не имеет сертификационной гравировки на задней панели и боковой рамке, во-вторых, работает под управлением альтернативной операционной системы SwitchBoard. Разработчик подчеркнул, что данная ОС имеет много общего с доступной пользователям iOS 14.1, однако элементы интерфейса системы не оптимизированы под размеры экрана.

Подписчики заметили на дисплее устройства приложения, видимо, необходимые для тестирования аппарата. В частности, пользователи обнаружили программу Console для доступа к консоли ОС и Astro. Последняя, по версии комментаторов, предназначена для тестирования лидара.

14 января, 2021 | Tags: , | Category: Новости, США
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