Раскрыт прототип iPhone 12

Зомпетти выложил фото девайса, сильно похожего на новый флагман Apple, уточнив, что получил в пользование прототипную версию нового устройства. С точки зрения конструкции визуально девайс не отличается от доступного в продаже iPhone 12 Pro. Однако специалист заявил, что модель не предназначена для рынка, так как является тестовым образцом.

Раскрытый смартфон, во-первых, не имеет сертификационной гравировки на задней панели и боковой рамке, во-вторых, работает под управлением альтернативной операционной системы SwitchBoard. Разработчик подчеркнул, что данная ОС имеет много общего с доступной пользователям iOS 14.1, однако элементы интерфейса системы не оптимизированы под размеры экрана.

Подписчики заметили на дисплее устройства приложения, видимо, необходимые для тестирования аппарата. В частности, пользователи обнаружили программу Console для доступа к консоли ОС и Astro. Последняя, по версии комментаторов, предназначена для тестирования лидара.