Путин угрожает вторжением, если Украина откажется поставлять воду в Крым

Путин может начать вторжение в Украину, если в Крым не возобновят поставки пресной воды

Об этом заявил народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Ахтем Чийгоз в эфире программы «Комментарии с Кристиной Шкудор» на телеканале Еспресо.TV .

Чийгоз предположил, что в марте этого года Кремль войдет в активную фазу решения проблемы пресной воды для Крыма. Он считает, что Владимир Путин будет манипулировать украинской властью, а в частности, президентом Владимиром Зеленским. Ведь президент Украины в своем последнем интервью заявил о страшных последствиях вторжения РФ из Крыма, подчеркивая, что не хотел бы развертывания такого сценария.

«Думаю, что в данной ситуации Кремль будет пытаться договориться с пятой колонной в Украине. В том числе, с окружением президента. Путин почувствовал «запах крови», когда президент Зеленский в своем интервью заявил, что не хочет даже представлять военное вторжение РФ в Украине из Крыма. Поэтому, очевидно, что именно этим Путин и будет манипулировать», — добавил народный депутат.

Также Чийгоз заверил, предотвратить подобные события можно посылая целевые месседжи.

«Мы можем предотвратить это, если будем посылать правильные месседжи не только врагу, но и нашим международным партнерам. В частности, нужно говорить о том, что мы не отдадим ни одного сантиметра украинской земли, что каждый солдат, который ступит на нашу землю, будет уничтожен. Мы должны держать устойчивую позицию и показывать всему миру, что мы готовы и можем себя защитить», — добавил господин Ахтем.