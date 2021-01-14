Обвиненный в секс-каннибализме Арми Хаммер отказался сниматься в фильме с Лопес

Обвиненный в БДСМ-переписках на тему секса и каннибализма актер Арми Хаммер отказался от съемок в фильме с певицей Дженнифер Лопес «Свадьба по залету» из-за разразившегося скандала. Об этом пишет New York Post.

Съемки картины еще не начались. Представители компании Lionsgate, занимающейся фильмом, объяснили, что Хаммер самостоятельно принял решение об уходе, и что продюсеры поддержали его в этом.

Сам артист связал свой уход с секс-скандалом, подчеркнув, что из-за произошедшего должен быть рядом со своими детьми. «Я не буду комментировать эти ****** [лживые] утверждения, но в свете жестоких и фальшивых обвинений в мой адрес я просто не могу бросить детей и на четыре месяца уехать снимать фильм в Доминиканскую Республику», — объяснил Хаммер.

Ранее в январе в соцсетях появились скриншоты переписок, в которых Хаммер признавался собеседнице, что хочет съесть ее, выпить кровь и подержать ее бьющееся сердце в своих руках. Многие поклонники предположили, что скриншоты являются подделкой. Позже писательница Джессика Чинчин Энрикес подтвердила подлинность слитых в сеть БДСМ-переписок.