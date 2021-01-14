Николь Кидман и Кит Урбан засветились с подросшими дочерьми на музыкальном фестивале в Сиднее

Дочери 53-летней Николь Кидман и 53-летнего Кита Урбана, 12-летняя Сандэй Роуз и 10-летняя Фэйт Маргарет, редко становятся героинями снимков папарацци, поскольку родители стараются оберегать их жизнь от посторонних. Поэтому, когда репортерам все же удается подловить звездное семейство вместе, это всегда вызывает у публики повышенный интерес.

Недавно актрису и музыканта вместе с дочками засняли на музыкальном фестивале в Сиднее, который проходил на открытом воздухе.

Кит Урбан и Николь Кидман с дочерьми Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет



Звездная семья старалась держаться обособленно и соблюдала необходимые меры безопасности — разве что младшая дочь пары была без защитной маски. А вот ее старшая сестра была куда ответственнее и, даже находясь улице, не пренебрегала средствами индивидуальной защиты.

Дочь Николь Кидман и Кита Урбана Сандэй Роуз

Дочь Николь Кидман и Кита Урбана Фэйт Маргарет

На днях Николь Кидман удивила поклонников семейным видеороликом с дочерьми, которых она не показывает в соцсетях. Однако актриса внезапно пустилась в ностальгические воспоминания и поделилась архивной видеозаписью, где она с Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет, которая появилась на свет при помощи суррогатной матери, резвится на природе.

Прекрасные воспоминания,

— написала она.

О детях звезда говорит довольно редко. От брака с бывшим мужем Томом Крузом у нее есть приемные 28-летняя дочь Изабелла и 25-летний сын Коннор. С ними у актрисы отношения непростые: после развода родителей те поддержали отца и, как и он, увлеклись сайентологией, а общаться с матерью стали постольку-поскольку, что Кидман восприняла очень болезненно. Вероятно, еще и поэтому теперь она семейную жизнь старается не афишировать.