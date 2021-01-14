Немецкая технология на базе ИИ вычислит неисправность по щелчкам на сборочном конвейере

Когда на конвейере предприятия соединяются две детали обычно раздается характерный щелчок. Специалисты немецкого Института цифровых медиа-технологий Фраунгофера (IDMT) разработали ИИ-технологию, способную по звуку этого щелчка определять возникшую неисправность.



В состав системы входят блоки аудиодатчиков, которые можно устанавливать непосредственно на робота-сборщика, либо на ближайшую поверхность. Размер устройства – не больше пачки сигарет. Внутри его находятся микрофон, источник питания и микропроцессор, анализирующий аудиосигналы.

После настройки устройства на «правильный» щелчок оно обязательно зафиксирует, если он не произошел, что означает сбой в работе сборочной линии. Затем сведения об этом инциденте передаются ответственному лицу.

По словам руководителя отдела акустического обнаружения IDMT Данило Холлоси, новая технология «позволяет производителям своевременно распознавать признаки неисправностей на ранней стадии, сокращать незапланированные простои, согласовывать рабочие процессы в цехах и повышать эффективность всей системы сборки».