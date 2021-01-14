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Назван эффективный способ сохранить здоровье сердца

Ученые Оксфордского университета в Великобритании назвали физическую активность эффективным способом снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогающим сохранить здоровье, при этом у этой зависимости нет ограничений. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS Medicine.

В исследовании приняли участие 90 211 человек, не имевших сердечно-сосудистых заболеваний. Они носили акселерометр для измерения физической активности в течение семидневного периода. Всего у добровольцев было диагностировано 3617 случаев сердечно-сосудистых заболеваний примерно за 5,2 года наблюдения. При этом участники, которые меньше всего времени уделяли физической активности, чаще курили, имели более высокий индекс массы тела и страдали от гипертонии.

В то же время те пациенты, что занимались физическими упражнениями умеренной или высокой интенсивности, реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Если разделить добровольцев на четыре равные группы (квартили) в зависимости от частоты тренировок, то у тех, кто находится во втором квартиле, риск заболеваний снижается до 71 процента по сравнению с людьми из самого нижнего квартиля, а у людей из третьего и четвертого квартилей — до 59 и 46 процентов, соответственно.

14 января, 2021 | Category: Наука, Новости
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