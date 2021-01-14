На инаугурации Байдена выступят Леди Гага и Дженнифер Лопес

Леди Гага и Дженнифер Лопес выступят на инаугурации избранного президента Джо Байдена. По словам переходной команды, состав участников церемонии отражает этнокультурное разнообразие Америки.

В ходе мероприятия, которое пройдет 20 января в Вашингтоне, на сцену также выйдут сотрудница пожарной службы из Джорджии афроамериканка Андреа Холл, лауреат молодежной поэтической премии 2017 года Аманда Гордон, католический священник и бывший ректор Джорджтаунского университета Лео О’Донован и пастор Сильвестр Биман из города Уилмингтон в штате Делавэр, где живет Байден.

Леди Гага исполнит гимн США, а Лопес выступит с музыкальным представлением.

«Они представляют собой четкую картину грандиозного разнообразия нашей великой страны», – говорится в заявлении переходной команды.

Как отмечается в заявлении, выступающие отражают веру Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис в наступление «новой главы в американской истории, в которой Америка сплотится в преодолении глубоких разногласий и проблем, стоящих перед страной».

Сама церемония присяги пройдет у западного фасада Капитолия, который после недавних беспорядков окружен заграждениями и тысячами военнослужащих Национальной гвардии. Зрителей туда допускать не будут.

Объявляя состав участников, переходная команда Байдена отметила, что Леди Гага активно борется за права ЛГБТК и продвигает различные инициативы в сфере здравоохранения, а Лопес – привлекает внимание к проблеме непропорционального влияния пандемии на латиноамериканцев.

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