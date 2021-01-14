Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози достигли соглашения о разводе спустя несколько месяцев разногласий

Спустя восемь месяцев после объявления о разводе 34-летняя Мэри-Кейт Олсен и 51-летний Оливье Саркози наконец пришли к соглашению. Об этом вчера сообщили их адвокаты. Подробности сделки, которую вчера заключили бывшие супруги, пока неизвестны. Однако, судя по словам их адвокатов, Олсен и Саркози сумели договориться без скандалов.

Слушание проходило дистанционно. Оба супруга присутствовали на нем по видеосвязи. Когда судья спросила, не возражают ли они против предложения заключить соглашение и наконец развестись, они ответили, что нет. Официально свой развод они оформят 25 января.

В браке Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози прожили пять лет. Между ними был заключен брачный договор, согласно которому бывшая актриса и модельер по-прежнему будет владеть состоянием в 250 миллионов долларов, что бы ни случилось.

Главным камнем преткновения при разводе супругов стал их таунхаус в Нью-Йорке стоимостью 13,5 миллиона долларов — им Мэри-Кейт и Оливье владеют совместно. Теперь им предстоит его продать. Кроме того, у пары есть роскошный дом на Лонг-Айленде, который тоже оценивается в несколько миллионов долларов. В разгар пандемии Саркози перевез туда свою бывшую жену Шарлотту Бернар и их детей. В результате Мэри-Кейт была вынуждена оттуда уехать, так как, хотя и была в хороших отношениях с бывшей семьей мужа, жить с ее членами под одной крышей не хотела.

Официальная причина расставания пары неизвестна. Но говорят, что, в то время как Мэри-Кейт была готова к материнству и хотела завести детей, ее супруг выступал против этого. При этом ему не нравилось, что жена слишком много времени уделяет работе и успешно строит свою карьеру.