Маколей Калкин вырезал Трампа из фильма «Один дома 2» (видео)

Американский актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в кинокартинах «Один дома» и «Один дома 2», поддержал идею вырезать нынешнего президента США Дональда Трампа из второй части фильма. Он одобрил это предложение в Twitter.

Артист положительно прокомментировал запись одного из пользователей социальной сети, который перемонтировал эпизод с Трампом. Речь идет о сцене, в которой персонаж Калкина встречается с медиамагнатом. В новой версии фрагмента вместо политика главный герой обращается к пустоте, а вместо реплик Трампа — тишина. «Браво!» — оценил видео актер.

«По многочисленным просьбам я убрал Трампа из «Один дома»»

Исполнитель главной роли в новогодней комедии также одобрил призыв запустить петицию о замене Трампа в этой сцене на 40-летнего себя.