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Лана Дель Рей сильно поправилась за праздники

Лана Дель Рей не смогла удержать вес и сильно поправилась

В данный момент мировое сообщество обсуждает новость о том, что Лана Дель Рей попала в очередной скандал на почве неуважения к окружающим. Причиной тому стала ее нового альбома, после публикации которой её обвинили в расизме. Комментаторов под постом возмутило то, что на обложке нет темнокожих людей. Завязался спор, в котором Лану попросили остановить выбор на другой фотографии.

 

Лана Дель Рей не смогла удержать вес и сильно поправилась

Певица отреагировала на это так: «Прежде чем вы снова будете комментировать проблему цветных людей, вспомните, что я не штурмую Капитолий, я буквально меняю мир, обнажая свою жизнь, мысли и любовь 24 часа в сутки».

Я же добавлю к этой новости новые снимки Ланы День Рей, которые на днях сделали папарацци. Фото сделаны в Студио-Сити (Studio City) – это необычный район, который расположен недалеко от Голливуда и славится своими зелеными улицами с жилыми домами и модными ресторанами.

Лана Дель Рей не смогла удержать вес и сильно поправилась

Лана шла по улице в синих джинсах и белой кофте. В комментариях пишут, что артистка здорово поправилась за время карантина.

Лана Дель Рей не смогла удержать вес и сильно поправилась

Для сравнения ниже фотографии Ланы, сделанные в марте 2020 года.

Лана Дель Рей не смогла удержать вес и сильно поправилась

14 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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