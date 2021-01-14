Лана Дель Рей сильно поправилась за праздники

Певица отреагировала на это так: «Прежде чем вы снова будете комментировать проблему цветных людей, вспомните, что я не штурмую Капитолий, я буквально меняю мир, обнажая свою жизнь, мысли и любовь 24 часа в сутки».

Я же добавлю к этой новости новые снимки Ланы День Рей, которые на днях сделали папарацци. Фото сделаны в Студио-Сити (Studio City) – это необычный район, который расположен недалеко от Голливуда и славится своими зелеными улицами с жилыми домами и модными ресторанами.

Лана шла по улице в синих джинсах и белой кофте. В комментариях пишут, что артистка здорово поправилась за время карантина.

Для сравнения ниже фотографии Ланы, сделанные в марте 2020 года.