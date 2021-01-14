Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози достигли соглашения о разводе спустя несколько месяцев разногласий Ближайшая советница Трампа уволилась после штурма Капитолия » Командир силАль-Кудс Корпуса стражей исламской революции погиб в Сирии при загадочных обстоятельстах Высокопоставленный командир Сил Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана Азад Хасан Дахкан погиб в Сирии при загадочных обстоятельствах. Сирийские мятежники опубликовали видео с автомобилем Дахкана, изрешеченном пулями. Генерал был атакован неустановленными лицами в районе блок-поста про-иранских милиций у города Букамаль на границе с Ираком. Сирийские мятежник утверждают, что генерал убит боевиками ISIS. Другие источники предполагают, что генерал мог быть убит израильским или американским спецназом — в самом сердце стратегически важного района, полностью контролируемого КСИР и созданными иранцами милициями.

https://mignews.com/news/disasters/world/140121_80728_17674.html

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