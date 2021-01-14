Иран разместил в Йемене БПЛА, способные атаковать Израиль

Иран разместил в Йемене беспилотные летательные аппараты, способные поражать цели в Израиле.

Соответствующий снимок, сделанный со спутников, опубликовали в Twitter.

Кадры указывают на присутствие иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 в провинции Аль-Джауф, контролируемой йеменскими хути, которых США собираются признать террористической организацией.

По словам источников, размещение иранских БПЛА в указанном районе состоялось в конце прошлого года.

«Иранцы доставили своим доверенным лицам в Йемене усовершенствованные БПЛА. Они размещают дроны для атаки различных целей, которые находятся в пределах досягаемости», – сказал источник.

Дрон-камикадзе Shahed-136 имеет дальность действия до 2200 километров – радиус, который охватывает большую часть ближневосточного региона.

«Чего иранцы пытаются добиться, так это правдоподобное отрицание. Например, возможность нанести удар по американским целям в Саудовской Аравии, Персидском заливе или по Израилю, а затем проследить нанесение ответного удара по Йемену, и надеяться на то, что это будет отрицанием их участия в атаке», – добавил источник.

https://mignews.com/news/politic/world/140121_100916_75041.html